F1 test in Bahrain in diretta | alle 8 piloti in pista per l'ultimo giorno oggi per la Ferrari gira solo Hamilton

Alle 8 del mattino, sul circuito di Sakhir, Hamilton ha preso il volante della Ferrari, che oggi ha deciso di affidargli entrambe le sessioni di test. La scuderia di Maranello ha scelto di mantenere in pista il britannico per valutare le nuove gomme e le modifiche aerodinamiche, mentre gli altri piloti sono ancora in fase di acclimatamento. La giornata si preannuncia intensa, con Hamilton che si concentra soprattutto sulla raccolta di dati utili per lo sviluppo della monoposto.

La diretta della terza giornata dei primi test della Formula 1 2026 in Bahrain: la Ferrari in pista con Hamilton in entrambe le sessioni.🔗 Leggi su Fanpage.it F1, test in Bahrain in diretta: alle 8 piloti in pista, Ferrari con Leclerc e Hamilton Questa mattina in Bahrain i piloti sono scesi in pista per il primo giorno di test della Formula 1 2026. F1, test in Bahrain in diretta: alle 8 piloti in pista per il day-2, Ferrari con il solo Leclerc Questa mattina i test in Bahrain sono ripresi alle 8, con i piloti in pista per il secondo giorno. Contenuti correlati Argomenti discussi: F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1, ore 10: la prima rossa è di Colapinto. Colpiscono le pance di Audi; F1 test Bahrain-1 2026: chi guida e quando? I turni dei piloti nei tre giorni di prove; Test F1 Bahrain 2026: gli orari, i piloti impegnati e cosa tenere d'occhio; F1 | Test Bahrain 2026: Programma e orari. Test F1, chiuso il primo giorno di prove in Bahrain: Norris il più veloce davanti a Verstappen e alla Ferrari di LeclercIl primo giorno dei primi test della Formula 1 2026 a Sakhir si è concluso: giri effettuati e tempi migliori messi a referto dai piloti scesi in pista ... fanpage.it Test F1 LIVE, il day-2 mattina in Bahrain in diretta: lampi di Ferrari con Leclerc, miglior crono davanti a NorrisLa diretta della seconda giornata dei test della Formula 1 2026 in Bahrain: la Ferrari in pista con Leclerc in entrambe le sessioni, Antonelli apre il ... fanpage.it Max Verstappen parla senza filtri durante i test in Bahrain: la nuova Formula 1 lo costringe a gestire energia e prestazioni più che a divertirsi al volante. E sul motore Red Bull-Ford dice: “È impressionante e affidabile, ma guidare così non è più divertente” Per s - facebook.com facebook F1: La Ferrari di Leclerc si conferma la più veloce nei test in Bahrain. Nella seconda giornata di prove il monegasco precede Norris su McLaren e Bearman su Haas #ANSA x.com