F1 Charles Leclerc | Non abbiamo avuto nessun problema nei test l’anno scorso fu più complicato

Charles Leclerc ha dichiarato che la Ferrari non ha riscontrato problemi durante i test, a differenza dello scorso anno, che si era rivelato più difficile. La squadra ha potuto concentrarsi sulla verifica delle nuove gomme e sul miglioramento della velocità complessiva. La sessione si è conclusa da poco, lasciando i team più vicini alla preparazione definitiva prima dell’inizio del campionato.

È terminata solo poche ore fa la terza ed ultima giornata dei test ufficiali pre-stagionali della F1 per il Mondiale 2026. Sul circuito di Sahkir, in Bahrain, le scuderie hanno continuato ad acquisire informazioni e dati sulle nuove monoposto. Il day-3 si è concluso con la migliore prestazione di Andrea Kimi Antonelli che, alla guida della sua Mercedes, ha stampato il crono di 1’33?669. Ottime sensazioni per il giovane italiano che non ha avuto modo, nei due giorni precedenti, di sperimentare tanto la sua nuova vettura. Numerosi i giri percorsi anche dalla Ferrari, in Bahrain con lo stesso motore dei test privati del Montmelò. 🔗 Leggi su Oasport.it

Charles Leclerc si prende la testa del test di Sakhir, staccando Lando Norris di diversi decimi.

