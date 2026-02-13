F1 2026 | Antonelli fermo subito guai alla power unit Mercedes nei test del Bahrain Sviluppo a rischio?

Antonelli, pilota della Mercedes, si è fermato subito durante i test pre-campionato a Bahrain a causa di un guasto alla power unit, segnalando problemi tecnici che potrebbero mettere a rischio lo sviluppo della vettura per la stagione 2026.

Antonelli Ko in Bahrain: La Mercedes Branca, Primi Segnali d’Allarme per la Stagione F1 2026. I test pre-campionato di Formula 1 in Bahrain hanno subito un contraccolpo per la Mercedes. Il giovane pilota italiano Kimi Antonelli è riuscito a completare appena tre giri nella mattinata del 12 febbraio 2026 prima che un problema alla power unit costringesse il team ai box. Un avvio di giornata problematico che mette in discussione i piani preparatori in vista del Mondiale, previsto per il weekend del 6-8 marzo. Guasto alla Power Unit: Una Mattinata Compromessa per Antonelli. Il circuito di Sakhir, sede dei test, ha visto l’attività di Antonelli interrotta bruscamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel pomeriggio di oggi, durante la seconda giornata di test pre-stagionali a Sakhir, Russell si piazza terzo con la sua nuova power unit.

La prima giornata di test in Bahrain ha mostrato Charles Leclerc in grande forma, con la Ferrari che domina la scena.

