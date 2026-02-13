Ex Scalo Merci: quattro anni persi, rimangono solo i disperati. Pietro Vignali, capogruppo in Consiglio comunale, denuncia che quest’area strategica, dopo anni di abbandono, è ormai diventata un bivio di degrado e illegalità, con risse e spaccio che si susseguono senza sosta. Un quartiere che, a distanza di tempo, continua a essere un problema irrisolto per Milano.

Vignali e Chiastra: "Un’area enorme e strategica, che da tempo è salita alle cronache per episodi di degrado, risse, spaccio e occupazioni abusive, e che continua a rappresentare un problema irrisolto per la città “Un’area enorme e strategica, che da tempo è salita alle cronache per episodi di degrado, risse, spaccio e occupazioni abusive, e che continua a rappresentare un problema irrisolto per la città”, sottolinea Pietro Vignali, capogruppo in Consiglio comunale del gruppo che porta il suo nome. “Eppure, anche qui, di cantieri e di lavori concreti non c’è traccia”. È durissimo l’intervento di Vignali e della consigliera comunale dello stesso gruppo e presidente di Missione Parma Virginia Chiastra sullo stato di abbandono dell’ex Scalo Merci tra viale Fratti e il quartiere San Leonardo, un’area che da anni attende un progetto di riqualificazione mai realmente partito.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il consiglio comunale di giovedì ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dello scalo merci di via Matteotti, sito nell’area dell’ex stazione ferroviaria.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Ex Scalo Merci: quattro anni persi. Rimangono solo i disperati; Sul viadotto della A7, 4 mesi di lavori: Serravalle Scrivia e comuni vicini temono il caos traffico; Santa Teresa, un quarto parcheggio per far fronte all'emergenza: dialogo Comune-privati.

Ex Zuccherificio di Latina Scalo, partita la bonificaLATINA – E’ iniziata a spese del privato che ha comprato all’asta l’immobile, la bonifica dell’ex Zuccherificio di Latina Scalo, divenuto Intermodale alla fine degli anni ’90 e nel 2000 Società Logist ... radioluna.it

VIDEO L'ex scalo merci di #Oneglia, abbandonato da decenni, dopo l’acquisizione da parte di #Esselunga si prepara alla trasformazione "Faremo molta attenzione alla qualità dell’intervento: dovrà esserci verde, strutture di fruibilità pubblica e un coll - facebook.com facebook

Un commissario per lo scalo merci di Alessandria: Abonante d’accordo con Molinari x.com