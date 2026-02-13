Ex Ogr interviene la sindaca | Avanti col nostro piano

La sindaca di Torino, Chiara Funaro, interviene sull’ex Ogr e ribadisce che Novoli e Piagge non sono di serie B, in risposta alle polemiche sul Piano di Riqualificazione che sta dividendo i cittadini.

Ex Ogr, la Sindaca Funaro: “Novoli e Piagge non sono di serie B”. Il Piano di Riqualificazione al Centro del Dibattito. Firenze è al centro di un acceso dibattito urbanistico. La sindaca Sara Funaro ha ribadito con fermezza la sua intenzione di portare avanti il piano di riqualificazione dell’area delle ex Ogr, rispondendo alle critiche di un gruppo di famiglie fiorentine storiche che chiedono una revisione del progetto e una diversa destinazione dei fondi. Al centro della controversia c’è la realizzazione di una nuova viabilità tra viale Rosselli e via Pistoiese, pensata per alleggerire il traffico in città.🔗 Leggi su Ameve.eu

La sindaca di Firenze si rivolge ai cittadini di Novoli e Piagge, assicurando che il loro quartiere non sarà trattato come secondario.

Argomenti discussi: Avanti col nostro piano, cittadini di Novoli e Piagge non di serie B.

