Ex Ogr alta tensione sul futuro del sito Cisl allarmata | Investimenti sì ma senza certezze per Rimini

Da riminitoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incertezza avvolge ancora le ex Ogr di Rimini, dove il futuro del sito è diventato motivo di preoccupazione. La causa è il confronto in corso tra le istituzioni e Trenalia, che determina il destino di 170 lavoratori. La Cisl ha espresso il suo allarme, chiedendo investimenti concreti e garantiti, ma senza avere ancora certezze sui progetti futuri. Dopo lo sciopero del 5 febbraio, la tensione tra le parti rimane alta, mentre la comunità locale attende risposte chiare sul destino di questa importante area industriale.

La Fit-Cisl chiede garanzie a Trenitalia dopo il confronto nazionale: “No alla dismissione, serve un piano chiaro per il sito Omcl” Dopo lo sciopero andato in onda lungo le strade di Rimini lo scorso 5 febbraio, permane un clima di forte incertezza per le officine ex Ogr di Rimini, dove il futuro di 170 lavoratori resta appeso agli sviluppi del confronto nazionale con Trenitalia. Le organizzazioni sindacali riportano come la vertenza per la salvaguardia dell’Officina Manutenzione Ciclica Locomotive (Omcl) di Rimini stia attraversando un momento di estrema delicatezza. All'indomani dell'incontro nazionale dell'11 febbraio tra le segreterie nazionali dei sindacati dei lavoratori e i vertici di Trenitalia, la Fit-Cisl Rimini, per voce del segretario Francesco Cento, sottolinea la necessità di risposte concrete.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

