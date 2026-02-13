Ex Ogr alta tensione sul futuro del sito Cisl allarmata | Investimenti sì ma senza certezze per Rimini

L’incertezza avvolge ancora le ex Ogr di Rimini, dove il futuro del sito è diventato motivo di preoccupazione. La causa è il confronto in corso tra le istituzioni e Trenalia, che determina il destino di 170 lavoratori. La Cisl ha espresso il suo allarme, chiedendo investimenti concreti e garantiti, ma senza avere ancora certezze sui progetti futuri. Dopo lo sciopero del 5 febbraio, la tensione tra le parti rimane alta, mentre la comunità locale attende risposte chiare sul destino di questa importante area industriale.

La Fit-Cisl chiede garanzie a Trenitalia dopo il confronto nazionale: “No alla dismissione, serve un piano chiaro per il sito Omcl” Dopo lo sciopero andato in onda lungo le strade di Rimini lo scorso 5 febbraio, permane un clima di forte incertezza per le officine ex Ogr di Rimini, dove il futuro di 170 lavoratori resta appeso agli sviluppi del confronto nazionale con Trenitalia. Le organizzazioni sindacali riportano come la vertenza per la salvaguardia dell’Officina Manutenzione Ciclica Locomotive (Omcl) di Rimini stia attraversando un momento di estrema delicatezza. All'indomani dell'incontro nazionale dell'11 febbraio tra le segreterie nazionali dei sindacati dei lavoratori e i vertici di Trenitalia, la Fit-Cisl Rimini, per voce del segretario Francesco Cento, sottolinea la necessità di risposte concrete.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su ogr alta Comitato Macrico, salta l’incontro col vescovo Lagnese. Resta alta la tensione sul futuro dell’area ex militare Derby di Natale ad alta tensione . Forlì-Rimini vale la Coppa Italia Il derby di Natale tra Forlì e Rimini si presenta come una partita di grande importanza, valida per la Coppa Italia. Grandi Langhe 2026 - OGR Torino Desk 218 Grandi Langhe Presentiamo le nuove annate: - Opera Prima Ruchè 2022 - Tenuta Santa Chiara Alta Langa 2022 OGR Torino - 26 e 27 gennaio #FerrarisAgricola #Piemonte #Monferrato #Ruchè #GrandiLang - facebook.com facebook Il 10 marzo a #Torino presentiamo con @TorinoOgr "OGR Bridging Growth", un nuovo programma di supporto alla crescita internazionale di 15 #startup ad alto potenziale. Info mindthebridge.com/parte-ogr-brid… Candidati! bridginggrowth.ogrtorino.it P x.com