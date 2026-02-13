Ex eurodeputato Caputo | Non ero io in Epstein files verità arriva sempre

Nicola Caputo, ex eurodeputato italiano, ha commentato la recente diffusione dei file Epstein, precisando di non essere coinvolto. Caputo ha spiegato che il nome che circola nei documenti appartiene a un’altra persona, di almeno dieci anni più anziana, e ha sottolineato di aver richiesto un chiarimento ufficiale. La sua dichiarazione arriva dopo che il deputato repubblicano Thomas Massie ha confermato pubblicamente che il Caputo menzionato nei file non è lui.

Tempo di lettura: 2 minuti “ La verità arriva sempre. La smentita é ufficiale! Il deputato repubblicano Thomas Massie ha chiarito in modo pubblico e inequivocabile che il Nicola Caputo presente nei file Epstein non è l’ex eurodeputato italiano, quello richiamato avrebbe almeno dieci anni in più! Ho scritto personalmente per chiedere un chiarimento. È arrivato subito. Chiaro. Diretto. E ringrazio l’Ambasciata per il supporto e il sostegno”. Così l’ex eurodeputato, oggi consigliere per l’export del ministro degli Esteri Antonio Tajani Nicola Caputo, dopo che nella notte è arrivata la precisazione su X del deputato repubblicano Thomas Massie che il Nicola Caputo citato nei file del magnate Jeffrey Epstein è solo un omonimo del politico casertano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Nicola Caputo, ex eurodeputato del Pd ora passato a Forza Italia, finisce al centro di una nuova polemica.

Nicola Caputo smentisce di essere coinvolto nei cosiddetti

