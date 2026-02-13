Ex Convento San Domenico hub della cultura del mare | parte la progettazione

Ex Convento San Domenico diventa il nuovo polo dedicato alla cultura del mare a Brindisi. Questa mattina, un gruppo di cittadini, esperti e rappresentanti delle istituzioni si è incontrato per definire le prime idee sulla futura destinazione dell’edificio, messo a disposizione dal Comune per valorizzare le tradizioni marittime della città. La discussione si è concentrata su come trasformare l’ex convento in uno spazio aperto e accessibile, capace di ospitare mostre, laboratori e eventi legati alla storia e alle attività del mare.

BRINDISI - Si è svolta questo pomeriggio, giovedì 12 febbraio, nella sala della Colonna di palazzo Granafei – Nervegna un momento di progettazione partecipativa per creare un nuovo luogo della cultura a Brindisi. Il tema dell'incontro - "Ex Convento San Domenico hub della cultura del mare" - è lo stesso del progetto da candidare ed ha affrontato la progettazione del primo piano di quel bene monumentale che, rifunzionalizzato, si presta ad essere hub di scambio multimodale di accesso al centro storico, nonché luogo di accoglienza di percorsi espositivi pensati per turisti e scolaresche e anche luogo di studio e ricerca al servizio della comunità universitaria.