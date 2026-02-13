Evgenij Michajlovic Solonovic voce letteraria dell’Italia in Russia

Evgenij Michajlovic Solonovic, noto traduttore di autori italiani, è morto nel sonno tra il 10 e l’11 febbraio a 93 anni. La sua scomparsa è dovuta all’età avanzata e ha lasciato un vuoto nel mondo della cultura, dove aveva lavorato per decenni. Solonovic aveva tradotto autori come Sciascia, portando in Russia le parole della letteratura italiana. Un dettaglio concreto: tra i suoi successi più noti ci sono le traduzioni di opere di autori italiani contemporanei, apprezzate per fedeltà e sensibilità.

Scomparse Morto a 93 anni, tradusse Sciascia, Moravia, Camilleri. Ma centrale per lui fu sempre la poesia Scomparse Morto a 93 anni, tradusse Sciascia, Moravia, Camilleri. Ma centrale per lui fu sempre la poesia La sua ospitale casa moscovita di Choroševskoe Šosse divenne tappa ineludibile per ogni russista, anche solo di passaggio a Mosca. Un fervido atelier per il “felice tormento” della traduzione, dove giovani e meno giovani traduttori imparavano o perfezionano quest’arte, sotto il vigile sguardo premuroso e l’immancabile cibo allestito dalla generosità di Elena Borisovna, la moglie scomparsa quindici anni fa, a sua volta traduttrice, fra gli altri, di Primo Levi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Evgenij Michajlovic Solonovic, voce letteraria dell’Italia in Russia Meloni: la voce dell'Italia è ascoltata Il discorso di Meloni sottolinea il rafforzamento del ruolo dell'Italia a livello internazionale, evidenziando l'importanza di un'Europa unita e di rapporti solidi con l'Occidente. Forza Italia esulta: “Risultato straordinario, Petitto voce dell’Irpinia” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Evgenij Solonovich: La sospensione al Premio Strega è rientrata. Le sanzioni culturali colpiscono solo gli intellettualiL'Istituto italiano di Cultura di Mosca è riammesso al Premio Strega. La sospensione è rientrata. Evgenij Solonovich tra i sei italianisti scelti come giurati dello Strega è il più noto, celebre per ... huffingtonpost.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.