Evento di Gianni Fiorellino a Portici tutto annullato | non c'erano autorizzazioni per lo show

Da fanpage.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianni Fiorellino doveva esibirsi a Portici, ma l’evento è stato cancellato perché mancavano le autorizzazioni necessarie. Le autorità hanno bloccato tutto sul nascere, impedendo lo svolgimento dello spettacolo. Gli organizzatori hanno dovuto smontare il palco e lasciare il luogo poco prima dell’orario previsto.

Salta il concerto neomelodico al centro di Portici: non ci sono tutte le autorizzazioni. Organizzatori costretti a smontare e far fagotto poco prima dell'evento.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

