Europa sotto pressione | vescovi di 4 nazioni chiedono più forza e unità di fronte a tensioni globali e ritorno di Trump

13 feb 2026

I vescovi di Francia, Germania, Polonia e Italia hanno deciso di intervenire perché l’Europa si trova sotto stretta pressione. La causa sono le crescenti tensioni internazionali e il ritorno di Donald Trump sulla scena politica americana. In una lettera aperta, i leader religiosi chiedono un impegno più forte e unita per affrontare queste sfide. Concretamente, sottolineano la necessità di rafforzare i legami tra i Paesi e di agire con più decisione in ambito europeo.

Un appello per un’Europa più incisiva: Zuppi e i vescovi di Francia, Germania e Polonia lanciano l’allarme. Un coro di voci autorevoli si leva per sollecitare un’Europa più forte e coesa. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi, insieme ai vescovi di Francia, Germania e Polonia, ha lanciato un appello per un ruolo più incisivo dell’Unione Europea sulla scena internazionale, in un momento storico segnato da crescenti tensioni geopolitiche e dal ritorno di posizioni euroscettiche. L’iniziativa, resa pubblica il 13 febbraio 2026, mira a risvegliare le coscienze e a spingere i leader europei ad affrontare le sfide del presente con coraggio e lungimiranza.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

