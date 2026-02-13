Due esposti arrivano ai carabinieri forestali e alla Soprintendenza contro l’ex Eridania di via Gorizia, accusando gli ecologisti di mettere a rischio l’habitat degli aironi. Gli attivisti criticano la gestione della garzaia, che rischia di perdere lo status di riserva naturale a causa di interventi ritenuti dannosi. L’area, che spesso viene tutelata per legge, rischia di essere compromessa da pratiche considerate invasive.

Niente da fare. Non c’è pace per l’ex Eridania di via Gorizia. Ora arrivano pure due esposti, sul tema attualissimo della gestione della garzaia, area di nidificazione degli aironi e spesso tramutabile, per legge, in riserva naturale protetta: una segnalazione ai carabinieri forestali, l’altra alla Soprintendenza. La firma in entrambi i rapporti è quella di un trust ambientalista agguerritissimo: Lipu, Enpa, Italia Nostra, La Materia dei sogni. A loro si aggiunge la rappresentante del Comitato per gli Alberi di Forlì. Per oltre 70 anni vanto produttivo della città, inaugurato sfarzosamente nel 1900 come simbolo della nuovo incremento industriale romagnolo, lo zuccherificio chiude nel ’72. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esposto ai carabinieri. Attacco degli ecologisti: "Habitat a rischio"

