Espanyol-Celta Vigo sabato 14 febbraio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol al Cornellà?

L’incontro tra Espanyol e Celta Vigo, in programma sabato 14 febbraio alle 14:00, nasce dalla necessità di entrambe le squadre di risollevare le proprie sorti in classifica. L’Espanyol, che fino a poche settimane fa aveva mostrato buona solidità, ha subito una battuta d’arresto e fatica a trovare il ritmo giusto. Il Celta Vigo, invece, cerca di uscire da un periodo di risultati deludenti, con poche reti segnate nelle ultime uscite. La partita si svolgerà al Cornellà, un campo dove spesso si registrano pochi gol e molta tensione.

La prima gara del sabato di Liga sarà tra Espanyol e Celta Vigo, due squadre che non stanno vivendo una congiuntura particolarmente felice: in particolare i catalani, dopo una prima parte di stagione eccellente, sono ora in una fase di discesa ripidissima. I Pericos hanno perso le ultime 4 gare consecutive. Luca Morandi, allenatore dell'Espanyol, ha deciso di schierare una formazione offensiva per cercare di invertire la tendenza negativa contro il Celta Vigo, che invece punta a consolidare la propria posizione in classifica. 1 punto in 3 partite Il Celta si è riportato sulla zona Europa e poi improvvisamente inceppato La sconfitta con l'Osasuna rende ancora importante la prossima sfida, scontro diretto con l'Espanyol