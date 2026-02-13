Espanyol-Celta Vigo sabato 14 febbraio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Pochi gol al Cornellà?

L'incontro tra Espanyol e Celta Vigo, in programma sabato 14 febbraio alle 14:00 al Cornellà, si presenta come una sfida tra due squadre in difficoltà. L'Espanyol, che aveva iniziato bene la stagione, ha visto le proprie prestazioni peggiorare sensibilmente nelle ultime settimane, con poche reti segnate nelle ultime partite. La partita potrebbe essere decisa da pochi gol, dato che entrambe le squadre faticano a trovare la via della rete con continuità.

La prima gara del sabato di Liga sarà tra Espanyol e Celta Vigo, due squadre che non stanno vivendo una congiuntura particolarmente felice: in particolare i catalani, dopo una prima parte di stagione eccellente, sono ora in una fase di discesa ripidissima. I Pericos hanno perso le ultime 4 gare consecutive, lunedì scorso sono stati. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Luca Morandi, allenatore dell’Espanyol, ha deciso di schierare una formazione offensiva per cercare di invertire la tendenza negativa contro il Celta Vigo, che invece punta a consolidare la propria posizione in classifica.

