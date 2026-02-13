Esordio da sogno per il centrocampista del Napoli | primo gol con la nuova maglia

Coli Saco ha aperto con un gol il suo debutto con il Napoli, attirando subito l’attenzione dei tifosi. La sua prestazione alla Casertana ha mostrato un grande entusiasmo, anche grazie alla rete segnata in pochi minuti. Il giovane centrocampista, nato nel 2002, ha dimostrato di avere un grande passo e una buona tecnica, nonostante la sua altezza imponente. La sua prima uscita ufficiale con la maglia azzurra è stata un momento che molti hanno già ricordato.

Alla Casertana è bastata una partita per innamorarsi di Coli Saco. Il giovane centrocampista, arrivato in prestito dal Napoli, ha fatto un esordio che non è passato inosservato Saco è un ragazzo del 2002, alto quasi due metri, ma non è solo la sua statura a colpire. In campo si muove con sicurezza, recupera tanti palloni e aiuta la squadra nei momenti difficili. Fin dai primi minuti ha mostrato personalità, senza paura di prendersi responsabilità. I tifosi lo hanno capito subito e lo hanno applaudito con entusiasmo. Per la Casertana è un rinforzo importante. La squadra aveva bisogno di forza e ordine a centrocampo e Saco ha dato entrambe le cose.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Ad inizio partita, Rabiot ha regalato un momento di grande spettacolo con un gol spettacolare contro il Torino, segnando il suo primo centro con la maglia del Milan.

Francesco Cassata, centrocampista di San Terenzo, si avvicina alle 100 presenze con la maglia dello Spezia.

