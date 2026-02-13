Esondazione a Cassano all' Ionio in Calabria evacuate 500 persone dalle frazioni Piano Scafo e Lattughelle

A causa delle intense piogge che hanno colpito la Calabria, le acque del fiume Crati sono cresciute rapidamente e hanno provocato un’allerta a Cassano all’Ionio. Per proteggere le persone, le autorità hanno deciso di evacuare 500 residenti nelle frazioni di Piano Scafo e Lattughelle, che rischiavano di essere sommerse.

Paura per decine di famiglie di Cassano all’Ionio per l’esondazione del fiume Crati. Il sindaco del comune in provincia di Cosenza, Gianpaolo Iacobini, ha comunicato tramite i social l’evacuazione di circa 500 persone dopo la rottura degli argini del corso d’acqua, ingrossato dalle forti precipitazioni provocate dal maltempo che ha investito la Calabria. L’evacuazione a Cassano all’Ionio Il primo cittadino di Cassano all’Ionio ha avvisato la popolazione residente nelle frazioni di Piano Scafo, Lattughelle, Laghi di Sibari e zone limitrofe, interessate dal rischio allagamenti per lo straripamento del fiume Crati, “che è necessario per ragioni di sicurezza evacuare ed allontanarsi temporaneamente dalle proprie abitazioni fino a nuova comunicazione”. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Esondazione a Cassano all'Ionio in Calabria, evacuate 500 persone dalle frazioni Piano Scafo e Lattughelle Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino. Il sindaco di Cassano allo Ionio evacua 500 residenti: «Lasciate le vostre case» – Il video Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha ordinato l’evacuazione di 500 persone nelle frazioni di Piano Scafo e Lattughelle, a causa dell’esondazione di due fiumi nel territorio. Niscemi, evacuate 500 persone per frana Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha disposto l’evacuazione di circa 500 persone a causa di una frana in atto. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Allerta meteo Calabria, esondati due fiumi nel Cosentino; Sindaco di Cassano Ionio invita all'evacuazione centinaia di persone; Maltempo Cosenza, esondazione del fiume Crati a Tarsia e Lattughelle. Evacuazioni e crolli in provincia | LIVEBLOG · CosenzaChannel.it. Cassano allo Ionio, 500 persone evacuate per l'esondazione di un fiumeOndata di maltempo in Calabria, i residenti avvisati dal sindaco attraverso un messaggio su Facebook ... msn.com Sindaco di Cassano Ionio invita all'evacuazione centinaia di persone(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 13 FEB - Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha avvisato, tramite Facebook, i residenti nelle frazioni Piano Scafo, Lattughelle e zone limitrofe - circa ... msn.com Si tratta degli abitanti delle frazioni Piano Scafo, Lattughelle e zone limitrofe. Situazione simile anche a Corigliano Rossano - facebook.com facebook