Escursionista milanese sepolto da una valanga chiede aiuto al 1-1-2 | Sto soffocando

Escursionista milanese sepolto da una valanga chiede aiuto al 1-1-2:

La telefonata permette ai soccorritori di ritrovarlo e portarlo in salvo: quando lo recuperano aveva una temperatura corporea di 27 gradi. L'incidente ad Aosta Una bolla d'aria sotto la neve, il telefono che aggancia una cella e la chiamata al 1-1-2. Una serie di eventi fortunati hanno permesso a un uomo originario di Milano, Alfonso Flostergher, 44 anni, di sopravvivere alla valanga di neve che lo ha seppellito nel tardo pomeriggio di giovedì, mentre faceva una passeggiata in montagna. L'incidente è avvenuto a Gressoney-La-Trinitè, in Valle d'Aosta, dove l'uomo vive e lavora.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Alfonso Flostergher, il 44enne di Milano che lavora in un albergo in Valle d’Aosta, ha rischiato di soffocare ieri pomeriggio dopo essere stato travolto da una piccola valanga di neve mentre stava camminando in un sentiero montano.

Alfonso Flostergher, 44 anni, dipendente di un albergo in Valle d’Aosta, è stato salvato dalla valanga che lo ha travolto ieri sopra Gressoney-La-Trinité, grazie a una bolla d’aria che ha permesso di comunicare con i soccorritori.

