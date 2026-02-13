Esce dal parrucchiere e viene accoltellata alla schiena: grave una donna Folle aggressione in strada a Palermo. Una donna di 56 anni, Martina Russo, è stata ferita gravemente alla schiena mentre camminava nella centralissima via Libertà, la sera del 12 febbraio. La donna, che aveva appena lasciato il negozio di bellezza, è stata colpita senza apparente motivo da un uomo che si è avvicinato e l’ha aggredita con un coltello. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia scatenato l’attacco, che si distingue per la violenza improvvisa e senza precedenti.

Si stava dirigendo a piedi verso l'auto quando è stata colpita, è riuscita a rifugiarsi in un negozio e chiedere aiuto. Un uomo è stato fermato dalla polizia Folle aggressione in strada a Palermo. Una donna di 56 anni è stata accoltellata alla schiena mentre camminava per strada nella centralissima via Libertà nella serata del 12 febbraio. La malcapitata era stata dal parrucchiere e si stava dirigendo a piedi verso l'auto quando è stata colpita. Adesso è in ospedale, le sue condizioni sono serie. Per l'aggressione è stato fermato un uomo. Sembra che i due non si conoscessero e che il sospettato abbia problemi psichici.🔗 Leggi su Today.it

Una donna di 56 anni è stata accoltellata mentre usciva dal parrucchiere in via Libertà, all’altezza di via Raffaello Mondini.

Una donna di 56 anni è stata accoltellata nel pomeriggio in via Libertà, vicino a via Mondini.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Via Libertà, donna esce dal parrucchiere e viene accoltellata: è grave; Malore mentre va dal parrucchiere, un'infermiera esce dal salone e tenta di salvarla: 55enne muore sotto gli occhi dei clienti; Via Libertà, donna esce dal parrucchiere e viene accoltellata: è grave; Esce dal parrucchiere e viene accoltellata alla schiena: grave una donna.

Maria Luigia esce dal parrucchiere e uno sconosciuto la massacra di coltellate: orrore in ItaliaMomenti di paura nel tardo pomeriggio in via Libertà, all’altezza dell’incrocio con via Mondini, dove una donna è stata accoltellata intorno alle 18.30. Sul ... thesocialpost.it

Maria Luigia esce dal parrucchiere e uno sconosciuto la massacra di coltellate: fermato l’aggressoreMomenti di paura nel tardo pomeriggio in via Libertà, all’altezza dell’incrocio con via Mondini, dove una donna è stata accoltellata intorno alle 18.30. Sul ... thesocialpost.it

Malore mentre va dal parrucchiere, un'infermiera esce dal salone e tenta di salvarla: 55enne muore sotto gli occhi dei clienti - facebook.com facebook

Qualsiasi parlamentare che va a controllare gli Epstein Files (in teoria senza omissis; in pratica - dicono - all’’80% ancora pieni) esce dicendo tre cose: -Non ci rendiamo conto della portata -Il governo US per decenni non ha voluto investigare - Trump appare “ x.com