Erosione lungo la costa Ascom | Stagione a rischio serve l' intervento delle istituzioni

Erosione lungo la costa di Comacchio, Ascom mette in guardia: “Stagione a rischio, serve l’intervento delle istituzioni”. Gianfranco Vitali, presidente degli esercenti del lido Nord, denuncia che i danni causati dal mare stanno aumentando rapidamente, minacciando le attività turistiche e gli investimenti fatti negli ultimi anni. “Abbiamo già registrato danni alle strutture e alle spiagge, e se non si interviene subito, questa stagione potrebbe essere compromessa”, spiega Vitali, che sottolinea come il fenomeno si sia accentuato negli ultimi mesi.

I referenti di Confcommercio sono preoccupati per la situazione ai lidi: "E anche il ponte." Arriva il commento di Ascom sulle notizie del fenomeno dell’erosione lungo la costa comacchiese. "Voglio esprimere la profonda preoccupazione dei nostri associati in particolare dei Lidi Nord – chiarisce Gianfranco Vitali - per i sempre più concreti e tangibili fenomeni erosivi che stanno oramai in maniera cronica colpendo la costa a Nord con particolare riferimento a Volano e Pomposa senza dimenticare un analoga situazione a Spina”. “Un fenomeno quello erosivo – riprende Vitali - che infatti non solo mette a rischio la sopravvivenza delle attività turistiche e balneari in genere ma che purtroppo ha fatto toccare con mano scenari preoccupanti agli abitanti stessi di Volano".🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Melito Porto Salvo si riunisce in fretta per discutere di come salvare la costa in difficoltà.

La costa degli Etruschi sta lentamente crollando.

