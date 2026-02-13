Erosione lungo la costa Ascom | Stagione a rischio serve l' intervento delle istituzioni
Erosione lungo la costa di Comacchio, Ascom mette in guardia: “Stagione a rischio, serve l’intervento delle istituzioni”. Gianfranco Vitali, presidente degli esercenti del lido Nord, denuncia che i danni causati dal mare stanno aumentando rapidamente, minacciando le attività turistiche e gli investimenti fatti negli ultimi anni. “Abbiamo già registrato danni alle strutture e alle spiagge, e se non si interviene subito, questa stagione potrebbe essere compromessa”, spiega Vitali, che sottolinea come il fenomeno si sia accentuato negli ultimi mesi.
I referenti di Confcommercio sono preoccupati per la situazione ai lidi: "E anche il ponte." Arriva il commento di Ascom sulle notizie del fenomeno dell’erosione lungo la costa comacchiese. "Voglio esprimere la profonda preoccupazione dei nostri associati in particolare dei Lidi Nord – chiarisce Gianfranco Vitali - per i sempre più concreti e tangibili fenomeni erosivi che stanno oramai in maniera cronica colpendo la costa a Nord con particolare riferimento a Volano e Pomposa senza dimenticare un analoga situazione a Spina”. “Un fenomeno quello erosivo – riprende Vitali - che infatti non solo mette a rischio la sopravvivenza delle attività turistiche e balneari in genere ma che purtroppo ha fatto toccare con mano scenari preoccupanti agli abitanti stessi di Volano".🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondimenti su erosione lungo
Melito, costa a rischio: confronto urgente tra esperti e istituzioni per strategie anti-erosione e sviluppo sostenibile.
Melito Porto Salvo si riunisce in fretta per discutere di come salvare la costa in difficoltà.
Da Baratti a Torre Mozza, la costa degli Etruschi sta franando. I luoghi del cuore messi a rischio dall’erosione
La costa degli Etruschi sta lentamente crollando.
Ultime notizie su erosione lungo
Argomenti discussi: La Rotta civica di Onda Orange lungo la costa reggina, tra erosione, incompiute e fragilità ambientali che interrogano il governo del territorio · ilreggino.it; Così l’Italia ha alterato le coste, rendendole più deboli; Erosione costiera, la Regione Puglia finanzia i primi interventi strutturali con 16 milioni di euro - FoggiaToday; Erosione costiera in Italia: cambiamenti climatici, opere rigide e nuove strategie di difesa del litorale.
Mareggiate e erosione, danni lungo la costa tra Abruzzo e MarcheLe forti mareggiate dei giorni scorsi hanno aggravato l’erosione costiera in diverse zone costiere di Abruzzo e Marche. Effetti evidenti tra Villa Rosa e Alba Adriatica, ma criticità segnalate anche n ... ilmartino.it
Erosione costiera, la Regione Puglia finanzia i primi interventi strutturali con 16 milioni di euroI comuni beneficiari sono Rodi Garganico e Zapponeta in provincia di Foggia, Massafra in provincia di Taranto e Ostuni in provincia di Brindisi. Gli interventi finanziati riguardano la cosiddetta cost ... foggiatoday.it
Sanremo: via Padre Semeria, strada privata a uso pubblico nel degrado: residenti chiedono al Comune di far intervenire i proprietari (Foto) Crepe e buche causate dall’erosione del terreno: rischio frana lungo l’accesso ai civici, ma il Comune non do - facebook.com facebook