Erosione della costa Dionigi FI | Siamo a febbraio e non esiste un piano per la stagione che si avvicina

Andrea Dionigi Palazzi, consigliere comunale di Forza Italia, denuncia l’assenza di un piano di difesa per la costa di Riccione, colpita da mareggiate intense.

Il consigliere comunale Andrea Dionigi (Forza Italia): "La sabbia non è un dettaglio: è la nostra industria. E oggi appare evidente che non è stata considerata una priorità" Le ultime mareggiate invernali hanno riacceso il dibattito sulla difesa della costa riccionese. A intervenire è il consigliere comunale di Forza Italia Andrea Dionigi Palazzi: “Questo inverno le mareggiate hanno colpito duramente la costa riccionese, aggravando un’erosione che da anni mette a rischio la nostra principale risorsa economica: l’arenile. Riccione vive di turismo balneare e oggi più che mai avrebbe bisogno di programmazione, serietà e capacità amministrativa”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

