Erice saluta Zichichi | il fisico che fondò un polo scientifico internazionale nel cuore della Sicilia

Antonino Zichichi, fisico di fama mondiale, è morto il 9 febbraio 2026 a Erice, dove aveva contribuito a creare un centro scientifico di rilievo internazionale. La sua scomparsa lascia un vuoto nel borgo medievale, che lo ricorda come l’uomo che ha portato la scienza tra le strade di pietra e le antiche mura. Zichichi aveva fondato un polo di ricerca che attirava studiosi da tutto il mondo, trasformando Erice in un punto di riferimento per la fisica teorica. La sua figura, forte e determinata, rimarrà impressa nella memoria della comunità locale.

Antonino Zichichi Addio: Erice Piange il Fisico che Portò la Scienza nel Cuore della Sicilia. Erice, pittoresco borgo medievale in provincia di Trapani, piange la scomparsa di Antonino Zichichi, fisico teorico di fama internazionale, avvenuta il 9 febbraio 2026 all'età di 96 anni. La sua morte segna la fine di un'era per il Centro Ettore Majorana, da lui fondato, e lascia un'eredità complessa e significativa per la Sicilia e per la comunità scientifica globale, unendo innovazione, dibattito e una visione audace per un territorio spesso considerato periferico. Un Sogno Realizzato: La Nascita del Centro Majorana.

