Erasmus+ 2026 | allievi di ABF in partenza per un tirocinio formativo a Saragozza

Gli allievi di ABF partiranno domani per un tirocinio formativo a Saragozza nell’ambito del progetto Erasmus+ 2026, motivati dalla volontà di migliorare le competenze pratiche e linguistiche in un ambiente internazionale.

Formazione e crescita in contesto internazionale. Il progetto europeo Erasmus+ si conferma come un tassello centrale nella proposta formativa di ABF, offrendo agli allievi l’opportunità di svolgere una parte del loro percorso educativo all’interno di un contesto internazionale. Grazie a questo programma gli studenti possono vivere un’attività di tirocinio all’estero. Queste esperienze arricchiscono il curriculum, ma soprattutto contribuiscono allo sviluppo di competenze trasversali ormai imprescindibili come la capacità di adattamento, il problem solving e la comunicazione interculturale. Sostenuta da fondi europei, questa iniziativa permette a ragazze e ragazzi di sperimentare l’autonomia e il lavoro in contesti esteri, allineandosi alla visione dell’ente che punta costantemente su esperienze pratiche, solide relazioni con il territorio e una marcata apertura verso le dinamiche del mercato del lavoro globale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il progetto Scintille, promosso da ABF, offre agli studenti delle scuole medie un percorso di orientamento scolastico innovativo e inclusivo.

