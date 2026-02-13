Erano 71 i supporter aquilotti presenti mercoledì sera al ’San Nicola’ Tifosi con l’amaro in bocca dopo il lungo viaggio | Un match da vincere il pareggio serve a poco
Erano 71 i supporter aquilotti presenti mercoledì sera al ’San Nicola’, dove la squadra ha pareggiato senza entusiasmare contro il Bari. I tifosi, reduci da un lungo viaggio, sono rimasti delusi e commentano:
"A Bari un solo punto che serve poco in chiave salvezza, occorreva la vittoria". Masticano ancora amaro i tifosi bianchi per il non esaltante pareggio delle Aquile al San Nicola che attesta un dato di fatto: "Come volevasi dimostrare l'attacco è spuntato, manca un bomber che la butti dentro. Contro il Frosinone, senza paura, per vincere". Presente al San Nicola Jacopo Ricciardi: "Ho visto uno Spezia migliore ma senza cartucce in attacco, purtroppo le problematiche della mancanza di un bomber si sono viste anche in Puglia. Lo Spezia non deve essere bellissimo a vedersi, ma 'brutto, sporco e cattivo' perché la salvezza passa da queste componenti.
