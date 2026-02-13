Epstein l' avvocata Ruemmler lascia Goldman Sachs Lo chiamava tesoro e zio Jeffrey

Kathy Ruemmler, responsabile legale di Goldman Sachs, ha deciso di lasciare la banca dopo che il suo nome è stato associato allo scandalo Epstein, un caso che continua a coinvolgere figure di alto profilo. La sua uscita arriva poco dopo che si sono svelate conversazioni private in cui l’avvocata si riferiva a Jeffrey Epstein come “tesoro” e “zio Jeffrey”, gettando nuova luce sui legami tra professionisti del settore finanziario e il controverso finanziere. La rivelazione delle sue parole, emersa da alcune email rivenute in un'indagine, ha suscitato scalpore e alimentato le tensioni intorno alle implicazioni morali e legali

Continua a mietere vittime illustri il "caso Epstein". L'ultima personalità di spicco travolta dallo scandalo è Kathy Ruemmler, responsabile legale della banca d'investimento Goldman Sachs. Ha annunciato le sue dimissioni dopo che è emerso che aveva un rapporto molto stretto con Jeffrey Epstein, arrivandolo persino a definire come un " fratello maggiore " e minimizzando i suoi crimini sessuali. Ruemmler, ex consigliera della Casa Bianca ai tempi del presidente Barack Obama, ha fatto sapere in una nota che si sarebbe "dimessa dall'incarico di responsabile legale e consulente legale di Goldman Sachs a partire dal 30 giugno 2026". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

