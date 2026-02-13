Epstein files Brachetti Peretti trattò col finanziere per cedere gruppo Api nel 2014 Jeffrey | commissione 5% se accordo fallisce parliamo di donne

Perché Epstein e Ugo Brachetti Peretti si sono incontrati nel 2014? La causa risale ai file secretati che il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici. Nei documenti si scopre che il finanziere Jeffrey Epstein e l’ex presidente del gruppo Api avevano scambiato email proprio per parlare della vendita della società petrolifera. Epstein chiedeva una commissione del 5% e, in modo ambiguo, faceva anche riferimento a questioni di donne, rivelando un dettaglio inquietante sul tono delle trattative.

Tra i milioni di file diffusi dal DOJ emergono anche le mail che Epstein e l'allora presidente del gruppo petrolifero Api Ugo Brachetti Peretti si scrissero per arrivare a discutere della vendita della proprietà. L'operazione non andò in porto, ma coinvolse personaggi di spessore come la baronessa A.