Epstein | documenti Grok e deepfake una tempesta digitale mina la fiducia nella verità

Grok, la piattaforma di intelligenza artificiale nota per creare contenuti digitali realistici, ha diffuso recenti deepfake legati al caso Epstein, contribuendo a generare confusione e dubbi sulla veridicità dei fatti.

Grok, Deepfake e il Caso Epstein: Quando la Rete Diventa un Campo di Battaglia per la Verità. La pubblicazione di oltre tre milioni di pagine di documenti relativi al caso Epstein ha scatenato una tempesta digitale, amplificata dalla proliferazione di deepfake generati dall’intelligenza artificiale sulla piattaforma Grok. Questo inedito scenario solleva interrogativi cruciali sulla vulnerabilità dell’informazione e sulla facilità con cui la realtà può essere manipolata nell’era digitale, minacciando la fiducia pubblica e la credibilità delle fonti. Un’Esplosione di Informazioni e il Rischio di Disinformazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel dibattito sulla riforma della giustizia, Casellati sottolinea l'importanza di una battaglia per la verità, auspicando di rafforzare la fiducia dei cittadini nella magistratura.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Grok di Elon Musk nei guai: il Garante Privacy GB indaga sui deepfake sessuali; L'ex principe Andrea 'sfrattato' da villa Royal Lodge (dal valore di 35 milioni) dopo gli ultimi file Epstein; Le indagini rivelano l’uso di Grok per offuscare i volti delle vittime nei recenti file di Jeffrey Epstein; Epstein, lo scandalo si allarga all'Ue e alla monarchia belga. In quei file c'è di tutto, pioggia di dimissioni.

Come scoprire se i tuoi contatti LinkedIn compaiono negli Epstein file: la piattaforma EpsteINSi tratta di uno script open-source che permette di cercare i tuoi contatti LinkedIn negli Epstein file, ma una menzione nei documenti non significa automaticamente ... fanpage.it

Chi era veramente Jeffrey Epstein e come siamo arrivati ai Files? La storia, i documenti, il caos social e le teorie del complottoChi era Jeffrey Epstein? La sua storia, i documenti segreti e le teorie del complotto che coinvolgono i potenti del mondo ... ilfattoquotidiano.it

Si tratta di uno script open-source che permette di cercare i tuoi contatti LinkedIn negli Epstein file, ma una menzione nei documenti non significa automaticamente coinvolgimento in attività illecite - facebook.com facebook

Apprendo dai social e da qualche organo di stampa che nei documenti denominati “Epstein files” compare il nome di un Nicola Caputo. Non sono io quel Nicola Caputo, escludo in maniera categorica di aver mai avuto alcun tipo di contatto con il sig. Epstein e x.com