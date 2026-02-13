Enrica Bonaccorti ha condiviso che si è sottoposta a cure contro il cancro dopo aver scoperto una massa durante un controllo di routine. La conduttrice ha spiegato di aver affrontato con determinazione il percorso terapeutico, aggiungendo che la sua esperienza personale l’ha portata a riflettere su temi come l’aborto, di cui ha parlato con sincerità. Durante l’intervista, Bonaccorti ha anche lanciato una frecciatina ad Antonella Elia, criticando il suo modo di affrontare alcune discussioni pubbliche. Con il suo tipico sorriso, ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute, sottolineando di sentirsi forte e positiva

Enrica Bonaccorti rassicura il pubblico sulle sue condizioni di salute e racconta di sé con l’ironia che l’è peculiare. "Me lo dico da sola. Come sto? Sto bene", ha esordito durante la puntata di giovedì 12 febbraio a La volta buona senza entrare nei dettagli sul suo stato di salute e sulla sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. Bonaccorti ha ricordato gli esordi in tv e il legame professionale con Giancarlo Magalli - ospite in studio - che considera come "il figlio che non ha avuto", nonostante lui abbia due anni in più di lei. Durante l'esperienza a 'Pronto, chi gioca?' la conduttrice era incinta, ma dopo aver annunciato la gravidanza in diretta fu colpita da un aborto spontaneo, nel novembre 1986, al quarto mese. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Enrica Bonaccorti: l’aborto, le cure contro il cancro e la stoccata ad Antonella Elia

Enrica Bonaccorti, a 76 anni, affronta con coraggio la sua battaglia contro il tumore al pancreas, decidendo di non nascondere la propria condizione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.