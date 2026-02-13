Emozioni Hiljemark | Spirito di gruppo e organizzazione È la prima finale

Oscar Hiljemark, centrocampista del Genoa, ha parlato questa mattina alla vigilia della sua prima finale, sottolineando l'importanza dello spirito di gruppo e dell’organizzazione della squadra per affrontare la partita.

Ora e sempre resilienza. È il concetto principale espresso da Oscar Hiljemark alla vigilia della sfida di questa sera: "Incontriamo una squadra veramente forte. Il Milan è migliorato molto sul piano difensivo, ha tanta qualità offensiva: sfidare questa formazione da allenatore per me è un privilegio e un grande orgoglio. Ma per noi si tratterà della prima finale di una serie lunga 14 sfide: dovremo avere grande spirito di gruppo e tanta organizzazione per riuscire a centrare una vittoria che sarebbe molto importante". Il tecnico svedese non nasconde l’emozione di vivere questa gara: "Quando ho accettato l’offerta del Pisa, ho fatto una decisione non soltanto lavorativa, ma anche di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Oscar Hiljemark si presenta in conferenza stampa e dice subito che il suo obiettivo principale è la salvezza del Pisa.

