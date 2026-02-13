Emergenza sfratti nel 2024 sono stati 231

Emergenza sfratti, nel 2024 sono stati 231, e la maggior parte delle cause riguarda inquilini in difficoltà economica che non riescono a pagare l’affitto. Nel mercato abitativo delle province di Forlì-Cesena, questa situazione sta portando a un aumento delle richieste di intervento e a una pressione crescente sulle già sovraccariche case di emergenza.

Il mercato abitativo nelle provincia Forlì-Cesena è ormai avviato verso una crisi strutturale senza precedenti. A lanciare l'allarme è Luca Giacobbe, segretario generale del Sicet Cisl Romagna (nella foto). "Il ddl Buonguerrieri - afferma – è un provvedimento pensato per accelerare i tempi di rilascio degli immobili in un territorio già segnato da canoni di locazione fuori dalla portata di salari e pensioni. Questo disegno di legge prevede l'abrogazione della notifica del preavviso di rilascio, eliminando ogni avvertimento circa la data precisa di esecuzione dello sfratto. Inoltre, l'ufficiale giudiziario deve dare corso all'esecuzione decorso il termine di 10 giorni ed entro 30 giorni dalla notifica".