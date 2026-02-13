Ema e Michi sono morti in un incidente stradale che si è verificato questa mattina tra Garbagnate e Caronno, lasciando senza parole amici e familiari. La strada scivolosa e una frenata improvvisa sono state le cause dell’incidente che ha portato alla perdita dei due giovani. Durante i funerali, molti hanno ricordato le loro vite con lacrime e abbracci stretti, mentre in paese si respirava un’aria di tristezza palpabile. La cerimonia si è svolta in modo semplice, ma con un momento speciale: un momento di ricordo condiviso tra tutti i presenti.

Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso. Quando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e la città di Milano è diventata il cuore. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. Un uomo di 28 anni è stato oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare da parte. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Ema e Michi, il dolore ai funerali a Garbagnate e Caronno, cerimonia olimpica, tanti protagonisti di qui – ANTEPRIMA

I funerali di Michele ed Emanuele si terranno nei prossimi giorni.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ema e Michele, il rombo ora arriverà dal cielo; Ema e Michi, il dolore ai funerali a Garbagnate e Caronno, cerimonia olimpica, tanti protagonisti di qui - ANTEPRIMA; Ema e Michi il dolore ai funerali a Garbagnate e Caronno cerimonia olimpica tanti protagonisti di qui – ANTEPRIMA.

Ema e Michi, il dolore ai funerali a Garbagnate e Caronno, cerimonia olimpica, tanti protagonisti di qui – ANTEPRIMALa nuova edizione de ilnotiziario si apre con una tragedia che ha scosso il territorio: Ema e Michi, dolore immenso. Avevano 22 e 24 anni, residenti a ... ilnotiziario.net

Venerdì 13 cena a tema al Circolo San Felice a Ema facebook