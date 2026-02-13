Elon Musk verso il dominio dello Spazio

Elon Musk sta puntando a conquistare lo spazio, spinto dalla voglia di espandere l’umanità oltre i confini terrestri. La sua ambizione nasce dalla crescente necessità di trovare nuove risorse e di ridurre la pressione sulla Terra, che affronta problemi come il cambiamento climatico e la sovrappopolazione. Musk ha già lanciato numerose missioni con SpaceX, tra cui il programma Starship, che mira a rendere i viaggi interplanetari più accessibili e sostenibili. Con questa strategia, il magnate tecnologico vuole aprire una nuova era per l’esplorazione spaziale e portare l’uomo su Marte entro il prossimo decennio

Nel 1964 l'astrofisico sovietico Nikolai Kardashev elaborò una teoria destinata a lasciare il segno nel dibattito scientifico. Secondo la sua classificazione, le civiltà dell'Universo possono essere suddivise in tre categorie in base alla quantità di energia che riescono a controllare. Più una società è in grado di sfruttare risorse energetiche su larga scala, più elevato è il suo livello tecnologico. Tra queste, la cosiddetta civiltà di tipo 2 sarebbe capace di raccogliere e utilizzare tutta l'energia della propria stella. Un'idea rimasta per decenni confinata nei trattati di astrofisica e nelle narrazioni fantascientifiche.