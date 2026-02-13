Elezioni Georgia Trump appoggia Fuller ma in gara ci sono altri 14 repubblicani | E’ partita la corsa a chi è più MAGA

Donald Trump ha sostenuto il candidato Fuller alle elezioni in Georgia, mentre altri 14 repubblicani si contendono il voto. La competizione si fa sempre più accesa, con molti che cercano di conquistare il favore della base più fedele al movimento MAGA. La corsa si concentra su chi riesce a rappresentare meglio i valori di Trump e a conquistare gli elettori più radicali.

Un’elezione in Georgia accende un faro sulle dinamiche che stanno emergendo all’interno del mondo MAGA ( Make America Great Again ). Il voto è stato indetto per assegnare il seggio lasciato vacante alla Camera da Marjorie Taylor Greene, ex fedelissima poi ribellatasi al tycoon. Il distretto 14° è considerato solidamente conservatore e tradizionalmente favorevole al Partito Repubblicano. Tuttavia, la competizione interna tra i candidati del Grand Old Party ha assunto un rilievo particolare per l’elevato numero di aspiranti in corsa e per le diverse interpretazioni dell’eredità politica del movimento risultato determinante per il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca nel 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Dalton, in Georgia, la lotta tra i sostenitori di Donald Trump si fa ancora più accesa, con le tensioni tra le fazioni MAGA che emergono chiaramente durante le recenti elezioni locali.

