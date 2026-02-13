Elezioni Bangladesh | vittoria storica per Tarique Rahman

Tarique Rahman, leader del Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP), ottiene una vittoria storica alle elezioni nel paese, dopo una campagna elettorale segnata da accuse di brogli e tensioni politiche crescenti.

Alle elezioni in Bangladesh storica vittoria per Tarique Rahman, leader del Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP). La vittoria del BNP è stata accolta con favore a livello internazionale. In Bangladesh, i cittadini sono stati chiamati alle urne per le prime elezioni dalla caduta del governo di Sheikh Hasina, rovesciato dalla ‘Rivoluzione dei Monsoni’, una delle numerose ondate di proteste guidate dalla Generazione Z che hanno travolto l’Asia meridionale e sudorientale tra il 2024 e il 2025. < La pressione popolare ha imposto una transizione di potere supervisionata da un governo ad interim, guidato dal Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus, e ha aperto la strada a elezioni considerate le più competitive e libere degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dopo quasi vent’anni di esilio a Londra, Tarique Rahman torna in Bangladesh e si avvicina sempre di più al potere.

Khaleda Zia, ex premier del Bangladesh, è deceduta all’età di 80 anni.

