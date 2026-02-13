einstein telescope bando europeo per il centro a lula

Il bando europeo per costruire il centro di ricerca Einstein Telescope a Lula è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea. Le imprese interessate possono presentare le offerte per realizzare l’ET-SUnLab, un laboratorio sotterraneo destinato a studiare le onde gravitazionali. La scelta di Lula come sede deriva dalla vicinanza alla miniera di Sos Enattos, un’area ideale per le esigenze tecniche del progetto.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea il bando di gara rivolto alle imprese per la realizzazione del centro di ricerca “ET-SUnLab” ( Einstein Telescope Sardinia Underground Laboratory ), che sarà costruito nell’area della miniera di Sos Enattos a Lula, nel Nuorese, candidata a ospitare l’osservatorio di onde gravitazionali Einstein Telescope (ET). Il progetto è finanziato con circa 10 milioni di euro dalla Regione Sardegna e altrettanti divisi tra Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Da oggi si apre ufficialmente il bando per Et-SunLab, il nuovo laboratorio dell’Einstein Telescope dedicato allo studio dell’astrofisica di ultima generazione.

Antonino Zichichi riceve l’attenzione di Bernini, che annuncia l’intenzione di dedicargli l’Einstein Telescope.

