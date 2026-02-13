Efficientamento energetico | Pomezia ottiene quasi 20 milioni per tetti caldaie e fotovoltaico

Pomezia ha ottenuto quasi 20 milioni di euro per migliorare l’efficienza energetica delle sue case popolari. La vittoria arriva grazie a un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e delle Politiche Abitative, che ha premiato il progetto dell’ATER della Provincia di Roma. La città si distingue in Italia, posizionandosi al primo posto nel bando nazionale, e diventa leader degli investimenti in interventi come l’installazione di pannelli fotovoltaici, la sostituzione di caldaie e il miglioramento dei tetti. Questo risultato rappresenta un passo importante per rendere più sostenibili e confortevoli gli alloggi di Pomezia.

Pomezia, 13 febbraio 2026 – Pomezia conquista un risultato senza precedenti: l'ATER della Provincia di Roma si classifica prima in Italia nel bando del Ministero delle Infrastrutture e delle politiche abitative, dedicato all'efficientamento energetico degli alloggi popolari e, all'interno di questo primato nazionale, Pomezia sarà capofila per questi investimenti, ottenendo un cospicuo finanziamento. reso possibile grazie ai fondi del PNRR-GSE. Pomezia, in arrivo 20 milioni di euro. Alla città arriveranno quasi 20 milioni di euro: circa 13 milioni destinati agli edifici di via Ugo La Malfa e circa 6 milioni e 400 mila euro per gli immobili di via Singen.