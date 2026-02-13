Edera si racconta | Il Toro è sempre stato casa per me Ricordi in Serie A? Stupendi! Il gol all’Olimpico di Roma un’emozione indescrivibile

Simone Edera, ex bomber del Torino, si è raccontato in un’intervista esclusiva, rivivendo i momenti più belli della sua lunga carriera nel club granata. Dopo aver trascorso 19 stagioni tra le giovanili e la prima squadra, Edera ha scelto di condividere le emozioni più intense, tra cui il gol segnato all’Olimpico di Roma, che ricorda come un momento indimenticabile. La sua passione per il Torino, definito “casa” da lui stesso, emerge con forza mentre ripensa alle sfide in Serie A e a quei ricordi che ancora lo fanno emozionare.

Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l'estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Calciomercato Roma: c'è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero. In caso di fumata nera, ecco dove potrebbe trasferirsi Lewandowski in Italia? Rinnovo congelato col Barcellona: alla finestra l'MLS e una big di Serie A! Infortunio Pedro, la Lazio tira un sospiro di sollievo: escluse fratture! Ecco è previsto il suo rientro Juventus, Ottolini a DAZN: «Essere tornato è un'emozione forte.