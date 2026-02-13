Ecco perché è legittimo il sequestro del telefonino dell’ex vice sindaca De Cesaris

Il sequestro del telefonino dell’ex vice sindaca De Cesaris è considerato legittimo perché, secondo la legge, non serve che il cellulare sia strettamente collegato alle prove ricercate. La decisione si basa sul fatto che le autorità possono prelevare dispositivi anche senza una connessione diretta con l’indagine in corso. Questo approccio permette di acquisire eventuali elementi utili senza dover dimostrare una pertinenza immediata tra il telefonino e il caso specifico. La vicenda ha suscitato discussioni sulla legittimità delle intercettazioni digitali nel contesto politico.

Non è necessario che ci sia una stretta pertinenza tra il bene oggetto di sequestro probatorio e la ricerca di prove che persegue l’indagine all’interno del quale è stato prelevato. Basta che ci sia solo il fumus della pertinenza, ovvero la “mera possibilità” che vi sia un rapporto tra il bene e l’oggetto dell’inchiesta. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’avvocato Salvatore Scuto contro il sequestro del telefonino dell’avvocata Ada Lucia De Cesaris, già vice sindaca della giunta guidata da Giuliano Pisapia, chiesto dalla pm milanese Marina Petruzzella nell’ambito di uno dei filoni della sua maxi indagine sull’urbanistica milanese.🔗 Leggi su Milanotoday.it

