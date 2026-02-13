Ecco Hiljemark prima di Pisa-Milan | Allegri grande allenatore Anche i rossoneri hanno alcuni problemi
Oscar Hiljemark, allenatore dell'Inter, ha commentato a 'DAZN' prima della sfida tra Pisa e Milan, in programma questa sera alle 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ha detto che Allegri è un grande allenatore e ha riconosciuto che anche i rossoneri affrontano alcune difficoltà in questa fase del campionato. La partita si inserisce in un momento di incertezza per entrambe le squadre, che cercano punti importanti per la classifica.
Oscar Hiljemark, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla prima partita in casa: "Sono positivo. Questo è uno stadio bello e i tifosi sono pronti. Io sono molto contento di essere qua e di affrontare una bella partita oggi". Sull'attacco: "Tramoni ha delle qualità differenti rispetto a chi ha giocato settimana scorsa. Il Milan ti viene aggressivo a pressare e lui ha caratteristiche che possono aiutarci. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Conferenza stampa Hiljemark pre Pisa Milan: «Ecco cosa servirà domani. Allegri un grande allenatore, ho visto tante loro partite e…»
Oscar Hiljemark parla alla vigilia di Pisa-Milan.
Pisa-Milan, missione sorpasso per Allegri: Hiljemark sfida i rossoneri con Nicolas tra i pali
Alessio Allegri punta alla vittoria contro il Milan per avvicinarsi alla vetta della classifica, dopo aver analizzato le ultime prestazioni della sua squadra.
Argomenti discussi: Oscar Hiljemark è ufficiale al Pisa: così lo hanno scoperto; UFFICIALE – Pisa, ecco l’annuncio per il nuovo allenatore dopo l’esonero di Gilardino; UFFICIALE | Il Pisa ufficializza Oscar Hiljemark: i dettagli dell'accordo con il tecnico svedese; Champions League: ecco il pallone della Finale di Budapest.
Pisa, Hiljemark: Milan forte ma possiamo fargli male, ecco perché gioca TramoniOscar Hiljemark, tecnico del Pisa, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara casalinga contro il Milan: Mi ricordo la. tuttomercatoweb.com
Serie A, Pisa: ecco Hiljemark, il successore di GilardinoPisa, presentato Oscar Hiljemark come nuovo allenatore: entusiasmo e focus sui punti salvezza alla vigilia della sfida con il Verona. calciocasteddu.it
#Pisa- #Milan, le formazioni ufficiali x.com
Il Milan è arrivato a Pisa - facebook.com facebook