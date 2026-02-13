eBay Live arriva in Italia | quando lo shopping online diventa spettacolo in diretta

eBay Live arriva in Italia: il 3 febbraio 2026, gli appassionati di shopping online potranno partecipare a aste in diretta streaming. L’evento trasforma le vendite online in un vero e proprio spettacolo, con venditori e acquirenti che interagiscono in tempo reale da casa. La piattaforma permette di fare offerte, chattare e seguire le aste come se si fosse in un vero negozio, ma senza muoversi dal divano. È una novità che cambia il modo di comprare e vendere online, portando l’esperienza dal digitale direttamente nel salotto di tutti.

Le aste online tornano protagoniste, stavolta in diretta streaming. eBay Live sbarca in Italia il 3 febbraio 2026, trasformando lo shopping digitale in un'esperienza interattiva dove venditori e acquirenti si incontrano faccia a faccia attraverso lo schermo. Dopo trent'anni dalla nascita del marketplace che ha inventato l'e-commerce, la piattaforma torna alle sue origini ma con gli strumenti del presente: video live, chat in tempo reale, emozione delle aste che battono davanti agli occhi di migliaia di appassionati. L'Italia diventa il primo Paese europeo dove un marketplace generalista introduce il live shopping in modo strutturato.

