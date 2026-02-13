E45 manutenzione agli impianti tecnologici della galleria ' Montecoronaro' | chiusura notturna al traffico

L'Anas ha deciso di chiudere al traffico la galleria Montecoronaro sulla E45 durante le ore notturne per effettuare lavori di manutenzione sugli impianti tecnologici. La decisione deriva dalla necessità di intervenire sugli impianti che gestiscono l’illuminazione e il sistema di ventilazione, fondamentali per la sicurezza dei conducenti. I lavori sono stati programmati per minimizzare i disagi, ma prevedono comunque una sospensione temporanea del passaggio nella galleria.

Anas, ha programmato l'esecuzione delle attività di manutenzione non prorogabili agli impianti tecnologici della galleria Montecoronaro, lungo la E45. Per garantire la sicurezza sia degli utenti che delle maestranze le lavorazioni dovranno essere eseguite in completa assenza di traffico e, al fine di creare il minor disagio alla circolazione stradale saranno eseguite esclusivamente in orario notturno. Dalle ore 21 di lunedì 16 febbraio e fino alle 6 del mattino successivo la galleria sarà chiusa al traffico, in direzione Roma dal km 165,900 al km 164,990.

Anas ha programmato interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici della galleria ‘Le Vigne’ sulla strada statale 726 Tangenziale di Cesena.

