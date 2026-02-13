È morto Dario Antiseri il più popperiano dei filosofi e il più pascaliano dei cattolici

Dario Antiseri, uno dei filosofi più noti in Italia e considerato il più popperiano tra i pensatori e il più pascaliano tra i cattolici, è morto ieri a 83 anni nella sua casa di Roma. La sua scomparsa è stata comunicata dalla famiglia, che ha spiegato come a causare il decesso siano state complicazioni legate a una lunga malattia. Antiseri, oltre a essere un punto di riferimento per molti studenti, aveva collaborato con Giovanni Reale nella stesura del celebre manuale “Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi”, libro che ha accompagnato intere generazioni di studenti di filosofia.

Ieri è morto Dario Antiseri, che con Giovanni Reale aveva scritto un manuale di storia della filosofia – “ Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi” – su cui si sono formate intere generazioni di studenti. Tra i principali studiosi e divulgatori in I talia del pensiero di Karl Popper e della scuola economica austriaca (Carl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek), univa il rigore dell’epistemologo e del metodologo delle scienze sociali, diffidente verso gli abusi di una ragione scientifica dimentica dei propri limiti, alla fede del cattolico pascaliano, persuaso che la religiosità umana non sia il semplice prolungamento trascendente di un principio di verità razionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

