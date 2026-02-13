È inabile al trapianto | il dramma del bambino di due anni che ha ricevuto il cuore bruciato La famiglia chiede un nuovo parere

Il bambino di due anni, ricoverato al Monaldi di Napoli, ha subito gravi ustioni al cuore e ora il suo stato è considerato inabile al trapianto. La famiglia, preoccupata, chiede un secondo parere medico, sperando in una soluzione diversa. Nel frattempo, il piccolo rimane in coma farmacologico, in condizioni che appaiono molto delicate. La situazione resta critica e preoccupa tutto il reparto pediatrico.

Il bambino che si trova in coma farmacologico al Monaldi di Napoli è in condizioni critiche. Anche se la famiglia attende notizie, il quadro sembra drammatico. «Secondo il parere del nostro medico legale, il bimbo presenterebbe una condizione clinica che lo renderebbe ormai inabile al trapianto», ha affermato l'avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori. La mamma e il papà, però, stanno cercando un'ultima speranza al di fuori della struttura campana: «Abbiamo intenzione di chiedere alla direzione sanitaria dell'ospedale Monaldi un parere terzo, al Bambin Gesù, sulla condizione di trapiantabilità del piccolo».