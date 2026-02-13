È a un passo la firma con il Milan | tutti i dettagli

Il trasferimento di un giocatore al Milan sta per concretizzarsi, perché le parti hanno raggiunto un'intesa definitiva. Secondo fonti vicine alla trattativa, si sta definendo anche il contratto, che durerà fino al 2030. La firma ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Trattativa in chiusura con il club rossonero: intesa fino al 2030 Ormai ci siamo per l’accordo totale e soprattutto la firma con il Milan. Una trattativa non breve, ma che ora è finalmente giunta a un passo dal traguardo. L’avventura in rossonero. Continua. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Dopo Maignan, ecco che si appresta a rinnovare anche Fikayo Tomori. Stando alle ultime indiscrezioni, la trattativa tra Tare e l’entourage del difensore inglese è al rush finale. O meglio dire ai dettagli, con tutte le parti in causa diretti in maniera spedita verso un’intesa definitiva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il Milan si avvicina alla conclusione dell'accordo con Alexis Saelemaekers per il rinnovo del contratto.

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan sembra ormai imminente.

