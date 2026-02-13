Dylan Osetkowski squalificato fino al 22 dicembre 2026 per un caso di marijuana del 2023

Dylan Osetkowski è stato squalificato fino al 22 dicembre 2026 a causa di un caso di marijuana risalente al 2023. La decisione ha colpito duramente il giocatore e ha influenzato le strategie della sua squadra. La sanzione, comunicata ufficialmente dalla federazione, si basa su un episodio che ha sollevato molte polemiche. Osetkowski, che aveva già dimostrato grande talento in campo, si trova ora lontano dal parquet per un lungo periodo. La vicenda evidenzia come comportamenti fuori dal campo possano avere conseguenze serie sulla carriera degli atleti.

Nel contesto di una stagione intensa e variegata, una decisione disciplinare ha modificato le dinamiche di una squadra del campionato nazionale. Il caso riguarda un giocatore straniero che non è attualmente disponibile per le competizioni ufficiali a seguito di una posizione disciplinare prolungata, legata a una precedente situazione di doping verificatasi nel 2023. L'orizzonte temporale della sanzione è definito fino al 22 dicembre 2026, con implicazioni operative e sportive per la formazione. La questione trae origine da una positività al cannabinoide risalente al 2023, avvenuta durante la sua esperienza professionale in Spagna.