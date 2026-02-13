Durante il corteo di auto storiche viene multato dal t-red il Giudice di Pace annulla la sanzione

Il proprietario di una moto BMW con sidecar del 1939, protagonista di un corteo di auto storiche, è stato multato dal sistema T-Red. La sanzione, però, è stata successivamente annullata dal Giudice di Pace. La vicenda è iniziata quando il motociclista ha ricevuto la multa durante la manifestazione, che prevedeva il passaggio di veicoli d’epoca nel centro cittadino. La moto, usata dall’Afrikakorps durante la seconda guerra mondiale, era stata portata in strada per celebrare le auto d’epoca, ma la sua partecipazione ha portato a un problema con le norme sulla viabilità storica.

Doveva essere una giornata di festa e, invece, l'aver partecipato a un corteo di mezzi militari storici si è trasformato in un incubo giudiziario per l'orgoglioso proprietario di una moto Bmw con sidecar del 1939 utilizzata dall'Afrikakorps inviata nel febbraio del 1941 in Libia per le battaglie della II guerra mondiale. Al raduno, organizzato nel settembre 2024 da Automobile Club di San Marino e il raggruppamento SPA con il patrocinio del Comune di Coriano, avevano partecipato decine di veicoli storici del secondo conflitto che, la mattina del 15 settembre, dalla Repubblica del Titano si erano mossi alla volta di Rimini e, dopo aver sfilato lungo le strade del capoluogo scortati dai carabinieri, si erano quindi diretti a Riccione e poi alla volta di Coriano dove la manifestazione si era conclusa con la loro esposizione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il giudice di pace di Pescara ha cancellato una multa per eccesso di velocità perché l'autovelox utilizzato dalla polizia locale di Moscufo non aveva l'omologazione richiesta dalla legge.

