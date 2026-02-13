Dumfries l’Inter lo aspetta | arrivano aggiornamenti In vista del futuro

Dumfries non si fa vedere da quasi tre mesi, e l’Inter si prepara ad accoglierlo di nuovo. Cristian Chivu, che lavora con il giocatore, aspetta con ansia il suo ritorno in squadra. Secondo le ultime notizie, il club sta monitorando attentamente la situazione, mentre i tifosi sperano di rivedere presto l’olandese in campo.

Il mercato del calcio italiano non dorme mai, nemmeno mentre i riflettori sono puntati sulle imprese olimpiche di Milano Cortina 2026. Secondo quanto riportato dall'esperto di trasferimenti Gianluigi Longari di Sportitalia, si starebbero addensando nubi sul futuro di Denzel Dumfries ad Appiano Gentile. L'esterno olandese, noto per la sua debordante potenza fisica e le incursioni sulla fascia destra che lo hanno reso un perno della nazionale Oranje, potrebbe infatti salutare la Serie A nella prossima sessione estiva.

Denzel Dumfries si riavvicina al ritorno in campo.

DUMFRIES is HONGERIG met INTER na MATIGE SEIZOENSSTART: 'WIJ MOETEN het TIJ KEREN!'

