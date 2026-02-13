Due terzi delle spie condannate in Europa lavoravano per la Russia, secondo recenti rapporti delle autorità di diversi Paesi, che hanno scoperto reti di agenti nascosti tra cittadini e funzionari. La Russia non combatte soltanto in Ucraina. Mentre droni e sabotaggi attraversano i confini della Nato, Mosca conduce una guerra parallela, più silenziosa ma non meno pervasiva: quella dello spionaggio in Europa.

La Russia non combatte soltanto in Ucraina. Mentre droni e sabotaggi attraversano i confini della Nato, Mosca conduce una guerra parallela, più silenziosa ma non meno pervasiva: quella dello spionaggio in Europa. I numeri, per la prima volta sistematizzati in un rapporto pubblicato dall’Agenzia svedese di ricerca per la difesa (Foi), sono eloquenti. Tra il 2008 e il 2024, nei trentatré Stati europei appartenenti a Unione europea eo Nato, sono state pronunciate settanta condanne definitive per spionaggio. Di queste, quarantasette – quasi il settanta per cento – riguardano attività condotte per conto della Russia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Due terzi delle spie condannate in Europa lavoravano per la Russia

Recenti sviluppi in Europa rappresentano segnali di preoccupazione per la Russia.

In Europa si fa strada la paura di spie cinesi.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: La punta dell’iceberg | Due terzi delle spie condannate in Europa lavoravano per la Russia; Giappone, il partito della premier Takaichi ha stravinto le elezioni parlamentari; Sanae Takaichi idolatrata in Giappone, conquista un'altra schiacciante vittoria elettorale.

Londra nel mirino delle spie russe: smantellata la rete di talpe di un agente del CremlinoNel Regno Unito tre persone sono state giudicate colpevoli di attività di spionaggio per conto di Mosca. Sarebbero coinvolti anche un agente inglese e una spia austriaca, considerata una talpa al ... ilgiornale.it

Guardia medica: il taglio di due terzi in Molise indigna l'Anci Molise - facebook.com facebook

La joint venture tra #Stellantis, #Total e #Mercedes elimina due terzi delle gigafactory previste, confermando solo la fabbrica francese già operativa, mentre la riduzione dell’impegno di Stellantis sull’auto elettrica rischia di avere effetti sul settore x.com