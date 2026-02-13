Nel 1937, due procuratori si trovano a gestire le conseguenze di un clima di terrore che si respira nelle carceri sovietiche. Le richieste di aiuto dei prigionieri politici vengono ignorate o distrutte, spesso bruciate senza una risposta. Questi detenuti, molti dei quali sono stati arrestati senza prove concrete, inviano lettere a Stalin, ai membri del Politburo o ai propri superiori regionali, chiedendo di indagare sugli abusi dei commissari del popolo. Le suppliche vengono accumulate in un mucchio di carte che nessuno legge più.

Terrore staliniano. 1937. Le suppliche dei detenuti politici vengono ammucchiate e bruciate. Sono indirizzate a Stalin, a esponenti del Politburo, o al procuratore regionale, perché indaghino sui metodi poco ortodossi dei commissari del popolo, sezione affari interni. Una sola riesce ad arrivare sulla scrivania del giovane procuratore Korneev, a Bryansk. E’ scritta con il sangue – altro il prigioniero non aveva. L’anziano detenuto Stepniak, bolscevico da prima della rivoluzione del 1917, lamenta l’ingiusta detenzione e le torture. Korneev lo aveva avuto come insegnante, convinto che si tratti di un errore giudiziario va a trovarlo in carcere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Sergei Loznitsa parla del suo nuovo film, presentato al Trieste Film Festival dopo l’anteprima a Cannes.

