Due giorni di eventi a Macerata Campania per il Carnevale

A Macerata Campania, il Carnevale 2026 prenderà vita grazie a due giorni di eventi che coinvolgeranno tutta la comunità. La manifestazione si svolgerà domenica 15 e martedì 17 febbraio, portando in strada carri allegorici, musica e sfilate di maschere tradizionali. La piazza principale si riempirà di colori vivaci e di allegria, mentre gruppi di giovani preparano già costumi elaborati per le occasioni.

Sarà un Carnevale 2026 ricco di colori, suoni e spettacoli quello in programma a Macerata Campania. L’iniziativa animerà il territorio nelle giornate di domenica 15 febbraio e martedì 17 febbraio. La giornata di domenica si aprirà alle ore 9.30 presso il Parco Giochi Di Mauro, da cui partirà il corteo in maschera che attraverserà diverse strade cittadine: via Firenze, via Rovereto, Corso Umberto I, via Limite, via Trieste, via Garibaldi, via Matteotti, via Falcone e via Borsellino. In programma anche un buffet. Spazio poi alla tradizione con l’iniziativa “I 12 mesi a cavallo”, proposta dalla Pro Loco Vivere a Caturano: un viaggio nella cultura locale attraverso una rappresentazione recitata.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il Carnevale di Carditello torna questa settimana con due giorni di festa.

Il Carnevale di Firenze 2026 si svolgerà il 31 gennaio e il 1 febbraio, offrendo due giorni di eventi nel centro storico.

La festa di Sant'Antuono a Macerata Campania, da dove tutto inizia. Ringraziamo il nostro parroco don Rosario Ventriglia insieme a tutto il comitato parrocchiale festeggiamenti, per averci consentito di collaborare con loro, ringraziamo gli amici della Associazi - facebook.com facebook