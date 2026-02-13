Due cult horror Capcom tornano su Steam

Due cult horror Capcom tornano su Steam. Capcom ha deciso di rimettere in vendita “Dino Crisis” e “Dino Crisis 2”, i classici survival horror degli anni ’90, dopo anni di assenza dalle piattaforme digitali. I giochi sono stati rimasterizzati e sono disponibili dal 13 febbraio 2026, con una grafica rivista ma mantenendo intatto il loro stile originale. La decisione arriva in risposta alla forte richiesta dei fan che desideravano rivivere le emozioni di un passato cinematografico e videoludico che ha fatto la storia.

Ritorno al Cretaceo: Capcom riaccende la sfida con i dinosauri su Steam. Capcom ha riportato in auge due titoli iconici del survival horror degli anni '90, "Dino Crisis" e "Dino Crisis 2", rendendoli nuovamente disponibili su Steam a partire dal 13 febbraio 2026. L'offerta di lancio prevede uno sconto del 50% per entrambi i giochi, portando il prezzo a 4,99 euro ciascuno fino al 26 febbraio. Questa mossa strategica segue la pubblicazione dei titoli su GOG e, nel caso del primo "Dino Crisis", anche su PlayStation 5 e PlayStation 4, ampliando significativamente la platea di potenziali giocatori. Un tuffo nel passato: l'eredità di "Dino Crisis".